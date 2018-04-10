Закон о запрете продажи вейпов подросткам внесут в повестку парламента Дона

Posted 10 апреля 2018, 09:20
Published 10 апреля 2018, 09:20
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
"Проведенные в регионе проверки показали, что подростки легко могут приобрести жидкость для вейпов и сигареты, при этом полиция не может наказать продавца из-за отсутствия соответствующего закона", - сказано в сообщении.
Отмечается, что принятие закона поможет защитить детей на территории Ростовской области.
Напомним, в 2017 году депутаты Доны выносили предложение приравнять вейпы и электронные сигареты к табачной продукции в Госдуму, но закон не приняли. Теперь региональные законодатели введут ограничения на областном уровне.
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