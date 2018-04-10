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Posted 10 апреля 2018, 09:20

Published 10 апреля 2018, 09:20

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Закон о запрете продажи вейпов подросткам внесут в повестку парламента Дона

10 апреля 2018, 09:20
Законопроект о запрещении продажи вейпов несовершеннолетним вынесут на ближайшее заседание Законодательного собрания Ростовской области, сообщается на сайте института.

"Проведенные в регионе проверки показали, что подростки легко могут приобрести жидкость для вейпов и сигареты, при этом полиция не может наказать продавца из-за отсутствия соответствующего закона", - сказано в сообщении.

Отмечается, что принятие закона поможет защитить детей на территории Ростовской области.

Напомним, в 2017 году депутаты Доны выносили предложение приравнять вейпы и электронные сигареты к табачной продукции в Госдуму, но закон не приняли. Теперь региональные законодатели введут ограничения на областном уровне.

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