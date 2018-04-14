Новая аллея появится на левом берегу в Ростове после Дня древонасаждения

Глава города поучаствовал в высадке новой аллеи на Левобережной. Аллея появится на площади 2,6 тысячи квадратных метров. На участке высадили 50 кленов и 50 тополей, а также 20 ив и 30 церцисов. Последние по своему цветению весной похожи на сирень.
«В преддверии чемпионата мира наша задача показать, что Ростов не только гостеприимный, но и чистый город. Мы проводим масштабный городской субботник, и сегодня он совпал с Днем древонасаждения. Наша задача высадить более 8 тысяч деревьев и более 9 тысяч кустарников», - сказал он.
Кушнарев подчеркнул, что высадка деревьев весной и осенью – давняя ростовская традиция, которую возродили по просьбе губернатора. «Город должен быть зелёным, и мы неоднократно об этом говорим. Мы должны поддерживать статус южной зеленой столицы», - добавил глава города.
По словам главы города, за свою жизнь он высадил много деревьев. «Недавно был на своей малой родине, видел, какими огромными стали тополя и клены, которые когда-то в детстве посадил на территории школьного двора. Наши задача – оставить что-то после себя на этой земле, как бы пафосно это не звучало. Хочется, чтобы наш город был зеленым, чтобы он был красивым, наша задача – жизнь сделать лучше и комфортнее», - добавил Кушнарев.
Всего в общегородском субботнике поучаствовали свыше 15 тысяч человек. «Конечно, трудно посчитать всех, потому что есть активные горожане, которые принимают участие в Дне древонасаждения. Но те организации, которые вышли сегодня – это и администрация, и ресурсоснабжающие организации, более 15 тысяч человек, которые принимают участие в субботнике», - сказал глава города.