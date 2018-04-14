Новая аллея появится на левом берегу в Ростове после Дня древонасаждения

По словам главы города, за свою жизнь он высадил много деревьев. «Недавно был на своей малой родине, видел, какими огромными стали тополя и клены, которые когда-то в детстве посадил на территории школьного двора. Наши задача – оставить что-то после себя на этой земле, как бы пафосно это не звучало. Хочется, чтобы наш город был зеленым, чтобы он был красивым, наша задача – жизнь сделать лучше и комфортнее», - добавил Кушнарев.