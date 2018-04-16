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Posted 16 апреля 2018, 11:31

Published 16 апреля 2018, 11:31

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Создавать анимацию по текстовым описаниям научили нейросеть

16 апреля 2018, 11:31
Создавать короткие анимационные ролики по текстовому описанию научили нейросеть американские ученые, сведения опубликовал портал N+1.

"Для эксперимента использовали мультсериал "Флинтстоуны", более 25 тысяч трехсекундных сцен из которого разметили вручную для обучения нейросети", - сказано в публикации.

Созданная американцами нейросеть CRAFT по описанию определяет, кто что из персонажей делает, а потом на основе полученных сведений создает анимацию. Нейросеть допускает незначительные ошибки при отображении прописанных действий, но прогресс в сфере регенерации видеоконтекта из тестового описания есть.

Отмечается, что проект требует доработки по причине необходимости большого объема ручной работы перед применением.

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#Технологии#Новости#Видео
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