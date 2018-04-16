Создавать анимацию по текстовым описаниям научили нейросеть

Созданная американцами нейросеть CRAFT по описанию определяет, кто что из персонажей делает, а потом на основе полученных сведений создает анимацию. Нейросеть допускает незначительные ошибки при отображении прописанных действий, но прогресс в сфере регенерации видеоконтекта из тестового описания есть.