В Ростове задержали банду мошенников, обналичившую более миллиарда рублей

"Подозреваемыми стали глава компании по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной организации, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для своей деятельности они использовали реквизиты более двадцати компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранты подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм. Далее фальшивые документы передавались в налоговую.
В домах и компаниях участников прошли обыски. Они также состоялись в Краснодарском крае и Смоленской области. Силовики изъяли документацию и технику. В 14 банках Ростова наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.
Максимальное наказание по делу составляет 6 лет колонии.
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