В Ростове задержали банду мошенников, обналичившую более миллиарда рублей

"Подозреваемыми стали глава компании по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной организации, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для своей деятельности они использовали реквизиты более двадцати компаний", - говорится в сообщении.