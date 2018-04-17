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В Ростове задержали банду мошенников, обналичившую более миллиарда рублей

17 апреля 2018, 12:24
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении шестерых человек, которые вывели в "теневой" оборот примерно один миллиард рублей, информирует региональное УМВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Подозреваемыми стали глава компании по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной организации, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для своей деятельности они использовали реквизиты более двадцати компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм. Далее фальшивые документы передавались в налоговую.

В домах и компаниях участников прошли обыски. Они также состоялись в Краснодарском крае и Смоленской области. Силовики изъяли документацию и технику. В 14 банках Ростова наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

Максимальное наказание по делу составляет 6 лет колонии.

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