Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова записали на видео

Сюжет Новости Ростова

В Интернете опубликовали видеоролики, в которых показано, как двое мужчин в аптеках вырвали ящики с пожертвованиями и скрылись, запись опубликовали в соцсети "ВКонтакте".

В роликах видно, как двое молодых людей заходят в аптеки. Далее они срывают с кассы ящики и убегают. "Инциденты случились на проспекте Соколова и улице Пушкинской в понедельник. Двое мужчин сорвали ящики благотворительного Фонда Николая Чудотворца", - сказано в публикации. Отмечается, что заявление было передано в полицию. Местные жители попросили распространить видео. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчин. р1