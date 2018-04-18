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Posted 18 апреля 2018, 08:45

Published 18 апреля 2018, 08:45

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова записали на видео

18 апреля 2018, 08:45
Сюжет
Новости Ростова
В Интернете опубликовали видеоролики, в которых показано, как двое мужчин в аптеках вырвали ящики с пожертвованиями и скрылись, запись опубликовали в соцсети "ВКонтакте".

В роликах видно, как двое молодых людей заходят в аптеки. Далее они срывают с кассы ящики и убегают.

"Инциденты случились на проспекте Соколова и улице Пушкинской в понедельник. Двое мужчин сорвали ящики благотворительного Фонда Николая Чудотворца", - сказано в публикации.

Отмечается, что заявление было передано в полицию. Местные жители попросили распространить видео.

Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчин.

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#Новости Ростова#Новости#Видео
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