Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова записали на видео

Posted 18 апреля 2018, 08:45
Published 18 апреля 2018, 08:45
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В роликах видно, как двое молодых людей заходят в аптеки. Далее они срывают с кассы ящики и убегают.
"Инциденты случились на проспекте Соколова и улице Пушкинской в понедельник. Двое мужчин сорвали ящики благотворительного Фонда Николая Чудотворца", - сказано в публикации.
Отмечается, что заявление было передано в полицию. Местные жители попросили распространить видео.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчин.
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