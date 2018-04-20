Объем российского экспорта зерна превысил 500 млрд руб

По железной дороге за указанный период было экспортировано 15,3 миллиона тонн зерна, что на 40% уже превышает показатель всего прошлого сезона. В общей сложности эксперты ожидают, что объем экспорта по итогам текущего сезона может составить 54 миллиона тонн. При этом стоимость тонны пшеницы на сегодняшний день составляет 215 долларов, а это на 16% выше прошлогодней цены. Это способствовало стимулированию ставок даже на исходе сезона, когда традиционно экспорт сокращается.