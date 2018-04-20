Объем российского экспорта зерна превысил 500 млрд руб

Posted 20 апреля 2018, 13:47
Published 20 апреля 2018, 13:47
Modified 1 октября, 13:11
Updated 1 октября, 13:11
По сравнению с данными за весь сезон 2016-2017 годов экспорт зерна из России вырос на 9,8 миллиона тонн.
В денежном эквиваленте, с учетом средней стоимости зерна на FOB, объем российского экспорта оценивается более, чем 500 миллиардов рублей.
По железной дороге за указанный период было экспортировано 15,3 миллиона тонн зерна, что на 40% уже превышает показатель всего прошлого сезона. В общей сложности эксперты ожидают, что объем экспорта по итогам текущего сезона может составить 54 миллиона тонн. При этом стоимость тонны пшеницы на сегодняшний день составляет 215 долларов, а это на 16% выше прошлогодней цены. Это способствовало стимулированию ставок даже на исходе сезона, когда традиционно экспорт сокращается.
При этом аналитики прогнозируют сохранение положительных тенденций на рынке и в грядущем сезоне. Об этом говорят рекордные переходящие запасы и валовый сбор, который может составить 125-130 миллионов тонн, против 135,4 миллиона в 2017 году.
Компания "Русагротранс" входит в железнодорожный холдинг "РТК" , специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов. Основные активы — зерновой оператор "Русагротранс", "Транслес" (лесные грузы), "ЛП Транс" (минерально-сырьевые и химические грузы), "Грузовая компания", казахстанский зерновой оператор "Астык Транс" и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов "Азрустранс". Также холдинг владеет долей в вагоностроительном АО "Рославльский вагоноремонтный завод". Парк в управлении — порядка 65 тысяч вагонов. Основные акционеры — Константин Засов и Константин Синцов. Согласно рейтингу железнодорожных операторов "Infoline-Аналитики" холдинг "РТК" входит в топ-3 по количеству парка в управлении.
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