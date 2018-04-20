rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 2018, 13:47

Published 20 апреля 2018, 13:47

Modified 1 октября, 13:11

Updated 1 октября, 13:11

Объем российского экспорта зерна превысил 500 млрд руб

20 апреля 2018, 13:47
Объем экспорта зерна, в том числе муки и зернобобовых, из России за период с июля 2017 года по апрель 2018 года достиг 46,8 миллиона тонн, говорится в сообщении аналитического центра "Русагротранс".

По сравнению с данными за весь сезон 2016-2017 годов экспорт зерна из России вырос на 9,8 миллиона тонн.

В денежном эквиваленте, с учетом средней стоимости зерна на FOB, объем российского экспорта оценивается более, чем 500 миллиардов рублей.

По железной дороге за указанный период было экспортировано 15,3 миллиона тонн зерна, что на 40% уже превышает показатель всего прошлого сезона. В общей сложности эксперты ожидают, что объем экспорта по итогам текущего сезона может составить 54 миллиона тонн. При этом стоимость тонны пшеницы на сегодняшний день составляет 215 долларов, а это на 16% выше прошлогодней цены. Это способствовало стимулированию ставок даже на исходе сезона, когда традиционно экспорт сокращается.

При этом аналитики прогнозируют сохранение положительных тенденций на рынке и в грядущем сезоне. Об этом говорят рекордные переходящие запасы и валовый сбор, который может составить 125-130 миллионов тонн, против 135,4 миллиона в 2017 году.

Компания "Русагротранс" входит в железнодорожный холдинг "РТК" , специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов. Основные активы — зерновой оператор "Русагротранс", "Транслес" (лесные грузы), "ЛП Транс" (минерально-сырьевые и химические грузы), "Грузовая компания", казахстанский зерновой оператор "Астык Транс" и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов "Азрустранс". Также холдинг владеет долей в вагоностроительном АО "Рославльский вагоноремонтный завод". Парк в управлении — порядка 65 тысяч вагонов. Основные акционеры — Константин Засов и Константин Синцов. Согласно рейтингу железнодорожных операторов "Infoline-Аналитики" холдинг "РТК" входит в топ-3 по количеству парка в управлении.

р2

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика