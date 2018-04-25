"Новый" гребной канал Ростова с высоты птичьего полета

Posted 25 апреля 2018, 07:26
Published 25 апреля 2018, 07:26
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Реконструкция объекта завершилась в декабре прошлого года. На ростовском гребном канале углубили дно, установили спортивный инвентарь, выровняли береговую линию и благоустроили прилегающую территорию.
В день открытия на площадке проведут всероссийские соревнования по гребному спорту за Кубок Федерации, а также Донскую регату.
Стоит отметить, что ростовский гребной канал уже принимал соревнования после реконструкции. С 12 по 15 апреля этого года здесь проходили всероссийские соревнования по гребле среди девушек и юношей до 19 лет.