rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2018, 07:26

Published 25 апреля 2018, 07:26

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

"Новый" гребной канал Ростова с высоты птичьего полета

25 апреля 2018, 07:26
Гребной канал на Левом берегу Ростова-на-Дону, реконструируемый к чемпионату мира по футболу в 2018 году, торжественно откроют 27 апреля, значится на сайте правительства области.

Реконструкция объекта завершилась в декабре прошлого года. На ростовском гребном канале углубили дно, установили спортивный инвентарь, выровняли береговую линию и благоустроили прилегающую территорию.

В день открытия на площадке проведут всероссийские соревнования по гребному спорту за Кубок Федерации, а также Донскую регату.

Стоит отметить, что ростовский гребной канал уже принимал соревнования после реконструкции. С 12 по 15 апреля этого года здесь проходили всероссийские соревнования по гребле среди девушек и юношей до 19 лет.

#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика