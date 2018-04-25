Трейдерами не побоялись стать около 1% россиян

- Грубо говоря, Форекс — площадка для совершения валютных сделок купли-продажи. Это как с пунктом обмена валют. Например, вы решаете купить доллары по курсу, скажем 58 рублей, а если решите обменять их обратно, у вас их примут только по 56 рублей. Эта разница является заработком обменного пункта. По такому же принципу работают и форекс-дилеры, они являются посредниками между трейдером и валютным рынком. Разница состоит лишь в том, что в обменнике вы можете купить валюту только на те деньги, которые лежат у вас в кармане. А форекс-дилер предоставляет клиентам возможность использования так называемого плеча, когда на две тысячи рублей, он может приобрести, скажем, одну тысячу долларов.