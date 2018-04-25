Трейдерами не побоялись стать около 1% россиян

О том, как заработать на валютных рынках, о форекс-диллерах и о том, какие существуют риски рассказал генеральный директор ООО "Телетрейд групп" Сергей Шамраев.
- Сергей, что такое внебиржевой рынок "Форекс" и что собой представляют форекс-дилеры?
- Грубо говоря, Форекс — площадка для совершения валютных сделок купли-продажи. Это как с пунктом обмена валют. Например, вы решаете купить доллары по курсу, скажем 58 рублей, а если решите обменять их обратно, у вас их примут только по 56 рублей. Эта разница является заработком обменного пункта. По такому же принципу работают и форекс-дилеры, они являются посредниками между трейдером и валютным рынком. Разница состоит лишь в том, что в обменнике вы можете купить валюту только на те деньги, которые лежат у вас в кармане. А форекс-дилер предоставляет клиентам возможность использования так называемого плеча, когда на две тысячи рублей, он может приобрести, скажем, одну тысячу долларов.
Кроме того, разница между сделками покупки и продажи оценивается у форекс-дилеров не в рублях (что равно нескольким центам), а в тысячных и десятитысячных долях цента.
- Что предлагает компания своим клиентам?
- Исходя из требований Банка России, мы можем предложить 28 валютных пар — это самые востребованные мировые валюты. Пр этом регулятор пока не позволяет нам предлагать операции на разницу в стоимости (к примеру, акций, нефти или металлов) или криптовалюты. Однако вполне возможно, что в будущем Центробанк немного смягчит условия и мы сможем предложить клиентам более широкий перечень финансовых инструментов.
- Многие начинающие инвесторы опасаются, что их денежные средства никак не защищены. Так ли это на самом деле?
- Права инвесторов в России защищены лучше, чем где бы то ни было. Дело в том, что в нашей стране стоит многоуровневая правовая защита при работе с дилером. Происходит сохранение всей информации — котировок, сделок, даже IP-адресов. При этом денежные средства каждого клиента находятся на отдельном счете.
Но это только в том случае, если клиент имеет дело с лицензированным дилером. Важно понимать, что не имеющая соответствующей лицензии компания никакой защиты инвестору гарантировать не может. Центробанк и российские правоохранительные органы также не смогут защитить права инвестора в случае с иностранным дилером, поскольку у них нет таких полномочий.
Кроме того, в России работает система страхования счетов, которая также обеспечивает корректную работу лицензированного форекс-дилера. Это значит, что если компания обанкротится или регулятор отзовет у нее лицензию, инвесторы все равно получат свои деньги. Это обусловлено механизмом взаимного страхования. Существует определенный общий фонд, в который все участники рынка отчисляют определенную сумму. Когда что-то происходит с одним из форекс-дилеров, его клиенты получают выплаты из этого фонда.
- Ваши клиенты — это те, кто только решил зарабатывать на валютном рынке или уже опытные инвесторы?
- Группа компаний TeleTrade работает без малого уже четверть века. В настоящее время представительства компании имеются в 26 странах мира, клиентов у нас очень много и они все разные.
Среди них, конечно, немало новичков. У нас в стране вообще уровень проникновения брокерских счетов довольно невысокий — примерно 1% россиян. Для сравнения в некоторых европейских странах доля населения, зарабатывающей на валютном рынке, достигает 20%, а в США — вообще 70%.
Большинство наших клиентов не имеют никакого опыта торговли на финансовых рынках. Тем не менее, профессиональные трейдеры, которые хорошо ориентируются в процессах, грамотно оценивают риски, анализируют тенденции, у нас тоже есть. Они, кстати, чаще всего выбирают нас, как форекс-дилера, из-за выгодных торговых условий, удобства работы и других преимуществ.
- Чем рискует компания и клиент в этом виде бизнеса?
- На самом деле бизнес-модель дилеров схожа с брокерскими операциями. Различие лишь в том, что брокер зарабатывает за счет комиссии со сделки, а мы на разнице купли-продажи, так называемом "спреде", поскольку заключаем сделки на международном рынке от своего имени. То есть, нам не важно, сколько заработал клиент, и заработал ли он вообще, нам важно, чтобы он продолжал торговать, ведь наш заработок, как я уже говорил, складывается из разницы сделок купли-продажи. Однако нам выгодно, чтобы клиент торговал долго.
Все это говорит о том, что наши риски довольно низкие. А деньги клиента защищает регулятор. Но нужно понимать, что главные риски для инвестора не связаны с деятельностью дилера. А торговые риски связаны, прежде всего, с уровнем финансовой грамотности. То есть нельзя надеяться только на удачу, клиент должен четко осознавать, что он делает и для чего.
- Не секрет, что уровень финансовой грамотности в России оставляет желать лучшего. Что ваша компания предпринимает для того, чтобы повысить его?
- Обучение и просвещение жителей нашей страны — другого решения этой проблемы нет. Наша компания очень активно работает в этом направлении, предлагая людям множество способов повышения финансовой грамотности. Это и специальные книги и статьи, и онлайн-курсы, и очные обучающие мероприятия, которые проводятся в наших офисах и офисах партнеров практически во всех регионах РФ.
Считаю, что начиная с юного возраста необходимо прививать людям понимание того, насколько важно знать, что такое экономика, какие процессы в ней происходят, иметь представление о финансовых рынках. Поэтому наша компания вместе с госорганами принимает участие в разработке вопросов для олимпиады для школьников по финансовой грамотности. И, несмотря на то, что работы еще очень много, уже сейчас заметен прогресс.
Если говорить о глобальных наших социальных проектах, то мы проводим – конкурс финансовой журналистики, который носит название "Рублевая зона". Ведь именно перед СМИ стоит задача образовывать, доносить верную информацию, и понятно рассказывать о сложном.
р2