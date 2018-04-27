Соборную площадь Ростова три года не могут освободить от незаконного рынка

"В течение трех лет Соборная площадь у нас освобождалась от несанкционированной торговли и незаконно установленных ларьков. Вместе с тем, в преддверии любого праздника на Соборной площади города реализуется незаконный рынок. При этом на ближайшем рынке есть более 200 свободных мест для реализации всех видов товаров", - отметила Теларова.
Аналогичная ситуация, по ее словам, складывается возле всех рынков в регионе. В преддверии чемпионата власти взялись активно за их ликвидацию. По словам Теларовой, блошиные рынки стали негативной достопримечательностью областного центра. "Так, на пересечении улицы Сержантова и Днепровского торговля не прекращается на протяжении многих лет. В 2014 году организатору было отказано в проведении ярмарки на данной территории по причине многочисленных обращений граждан в части нарушения санитарных требований", - сказала директор департамента.
Теларова добавила, что площадка является одной из крупнейших очагов несанкционированной торговли, организованной между двумя строительными площадками. "Торговля осуществляется в 400 метрах от здания администрации", - подчеркнула она.
Стихийные рынки, по мнению Теларовой, создают дополнительные пробки и часто вызывают ДТП.
Усугубляет ситуацию также стихийное размещением нестационарных объектов, которые подключают к энергосетям, в некоторых есть отопление и газ. "В некоторых городских округах незаконно размещены порядка 50% установленных нестационарных объектов", - отметила Теларова.
По ее сведениям, под видом мелких частных торговцев несанкционированную торговлю осуществляет группа лиц, имеющих организатора. "По предварительным подсчетам, это порядка сотни предпринимателей, которые могли бы законно зарегистрироваться, платить налоги и арендную плату за использование участков земли", - подытожила Теларова.