Соборную площадь Ростова три года не могут освободить от незаконного рынка

Аналогичная ситуация, по ее словам, складывается возле всех рынков в регионе. В преддверии чемпионата власти взялись активно за их ликвидацию. По словам Теларовой, блошиные рынки стали негативной достопримечательностью областного центра. "Так, на пересечении улицы Сержантова и Днепровского торговля не прекращается на протяжении многих лет. В 2014 году организатору было отказано в проведении ярмарки на данной территории по причине многочисленных обращений граждан в части нарушения санитарных требований", - сказала директор департамента.