"Поезд Победы" прибыл в Ростов

Организаторы сообщают, что зрителями театрализованного представления стали 12 тысяч человек. Их погрузили в атмосферу военных лет, рассказали о том, как была освобождена их станция. Самыми знаковыми стали операции на Миус-фронте и освобождение Новороссийска.