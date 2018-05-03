"Поезд Победы" прибыл в Ростов

Posted 3 мая 2018, 12:45
Published 3 мая 2018, 12:45
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
Традиционный проезд в этом году посвящен 75-летию завершения битвы за Кавказ. В течение недели с 14 по 22 апреля поезд сделал остановки на станциях Каменская, Таганрог-1, Староминская, Тимашевская, Краснодар-1, Горячий ключ, Туапсе, Крымская, Новороссийск. На станциях показали театрализованные представления по прибытию поезда.
Организаторы сообщают, что зрителями театрализованного представления стали 12 тысяч человек. Их погрузили в атмосферу военных лет, рассказали о том, как была освобождена их станция. Самыми знаковыми стали операции на Миус-фронте и освобождение Новороссийска.
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