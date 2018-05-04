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Бизнесмен под Ростовом совершил аферу на 80 млн руб при продаже имущества

4 мая 2018, 12:04
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении бизнесмена за преднамеренное банкротство и ущерб на 80 миллионов рублей, информирует региональное УМВД.

"По данным полиции, 55-летний директор компании, имея крупную задолженность, провел несколько сделок по продаже производственных помещений, земельных участков и сельскохозяйственной техники", - сказано в публикации.

Отмечается, что мужчина продал имущество по заниженной цене - за 30 миллионов рублей. Далее он обратился в суд с заявлением о банкротстве.

Выяснилось, что рыночная стоимость проданного имущества составляет 110 миллионов рублей. Размер ущерба кредиторам составил 80 миллионов рублей. Теперь бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

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