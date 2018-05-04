"ТНС энерго Ростов-на-Дону" наказали за отключение электричества компании

Posted 4 мая 2018, 13:49
Published 4 мая 2018, 13:49
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Напомним, УФАС по региону оштрафовал компанию на 650 тысяч рублей. Это связано с тем, что "ТНС энерго Ростов-на-Дону" незаконно прекратило энергоснабжение организации "Межмуниципальный Неклиновский водопровод".
Эти действия без заключенного соглашения по поставке холодной воды добросовестным потребителям являются нарушением.
"ТНС энерго Ростов-на-Дону" в суде попросило признать незаконным и отменить постановление УФАС. В удовлетворении требований было отказано. Это решение можно обжаловать.
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