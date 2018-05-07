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Posted 7 мая 2018, 13:38

Published 7 мая 2018, 13:38

Modified 1 октября, 13:14

Updated 1 октября, 13:14

Два погреба XIV века нашли при раскопках в Азове

7 мая 2018, 13:38
Две хозяйственные ямы XIV века нашли при раскопках в Азове Ростовской области, сообщил пресс-центр местного музея-заповедника.

"Два погреба стали "изюминкой" раскопок на улице Калинина", - сказано в сообщении.

Одна из ям отлично сохранилась и представляет большой интерес для ученых. Во втором погребе специалисты нашли развал крупного тарного кувшина и трапезундскую амфору, на ручке которой процарапана аббревиатура греческими буквами. Сама яма сохранилась хуже.

Напомним, при раскопках древнего Азака ученые нашли древнюю мостовую с монетами, уникальную черепицу, амулет из костей человеческого черепа и ряд других интересных вещей.

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