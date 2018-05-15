Альфа-Банк инвестировал в мобильное приложение "Кошелек"

При помощи программы можно переносить все карты в смартфон, а также создавать новые в цифровой форме. На данный момент более 185 тысяч предприятий оцифровали свыше 30 миллионов карт. "Кошелек" заключает контракты с торговыми сетями по всей России и интегрируется с их IT-инфраструктурой. Это обеспечивает хороший уровень безопасности и увеличивает возможности существующих программ лояльности.