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Альфа-Банк инвестировал в мобильное приложение "Кошелек"

15 мая 2018, 14:47
Альфа-Банк вложил деньги в компанию CardsMobile для развития мобильного приложения "Кошелек", оно агрегирует в телефоне все виды карточных продуктов, сообщается в пресс-релизе банка.

"Само приложение аккумулирует в телефоне все карточные продукты в удобном формате, в том числе все виды карт: банковские, транспортные, скидочные. Для компаний существует возможность по управлению программами лояльности. В результате сделки "Альфа" получает 25% долю в CardsMobile. ", - рассказывает дивизиональный директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Артем Демченко.

При помощи программы можно переносить все карты в смартфон, а также создавать новые в цифровой форме. На данный момент более 185 тысяч предприятий оцифровали свыше 30 миллионов карт. "Кошелек" заключает контракты с торговыми сетями по всей России и интегрируется с их IT-инфраструктурой. Это обеспечивает хороший уровень безопасности и увеличивает возможности существующих программ лояльности.

Кроме того, Альфа-Банк запланировал оказывать поддержку на операционном уровне по нескольким направлениям для ускорения роста бизнеса CardsMobile. Уже была разработана стратегия дальнейшего органического роста, а также привлечения новых пользователей.

Компания CardsMobile начала работать в 2012 году. В 2015 году ей удалось стать резидентом Сколково.

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