Ростовчане составили целый список недочетов "Ростов-Арены"

Posted 16 мая 2018, 06:54
Published 16 мая 2018, 06:54
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Билеты
Проблемы с покупкой билетов существовали еще со времен работы старого стадиона "Олимп-2". Тогда предпринимались безуспешные попытки противостоять перекупщикам, но продажа билетов на сторонних сайтах так и не прекратилась. Вспомнить только матч с "Баварией", когда был огромный ажиотаж на входные талоны.
Сейчас появилась проблема с покупкой билетов на новый стадион. Перед матчем с "Уралом" клуб "Ростов" написал, что из-за большого спроса было куплено много билетов, и в кассах продавались только на места в Skybox и Hospitality (VIP-трибуны). Позже ростовчане пожаловались на невозможность купить билеты на третий тестовый матч. По их словам, выставляли на продажу по 20-30 билетов, после чего касса работала некоторое время и закрывалась. График работы кассы был указан неверно, они открылись раньше, билеты успели приобрести примерно 15 человек, после чего кассы закрылись до 13.00. Далее на продажу выставили 270 билетов, однако купить их смогли люди, которые были в специальном списке. Из-за этого образовались огромные очереди.
В соцсетях некоторые болельщики писали, что без проблем купили билеты онлайн, другие наоборот пожаловались, что они им не достались. Не понравились и цены, которые достигали шести тысяч рублей за билет.
Дорога
Жалобы на дорогу к стадиону появились еще до первой игры, возмущения не утихают до сих пор. Первое, что не устраивает ростовчан, - это пробки. Дело в том, что перед каждым матчем перекрывали несколько центральных улиц, по другим всегда появлялись сильные заторы на дорогах. Учитывая и так серьезные проблемы с пробками в городе, новые затруднения вызвали шквал негодования.
Не только это омрачило начало матча, парковаться возле стадиона запретили. Власти предусмотрели парковки в других зонах города, в том числе возле магазина "Мегамаг", только машины горожане оставить на стоянках не смогли. Горожане рассказали, что ушлые охранники перекрыли своими автомобилями въезд на парковочное пространство. Автолюбители начали бросать машины прямо на обочине вдоль дороги в несколько рядов.
Один из местных жителей собрался на футбол со своим девятилетним сыном. Они вышли из одного из автобусов-шаттлов, прошли по грязи через Гребной канал под новыми развязками. Обратно до шаттлов через акваторию им тоже предстоял долгий путь. Болельщиков расстроили и бойцы ОМОН, которые решили не впускать их через свободный проход G1, обходить стадион пришлось три километра по дождю и холоду. Некоторые признали, что организация матча была на низком уровне, в том числе из-за отсутствия информации по поводу выхода на шаттлы. Не смогли помочь и волонтеры, которые ориентировались в навигации не лучше болельщиков. Фанаты удивились, как активисты будут помогать иностранным туристам во время чемпионата мира.
Одна из местных жительниц сообщила, что установленные для ограничения прохода заборы нарушают технику безопасности, если люди побегут к выходу, то получится давка. Проблемы случились и шаттлами, болельщики не могли уехать с остановки РИНХ. Несколько специальных автобусов приезжали всегда переполненные. Позже подошла женщина с ребенком в инвалидной коляске и еще двумя детьми, но уехать они не смогли. Горожане также пожаловались, что никто из фанатов не стал выходить, чтобы уступить место. Некоторые пошли к стадиону пешком через Ворошиловский мост.
В целом горожане назвали испытанием попытку попасть на матч, по их словам, они прошли больше, чем пробежали игроки за 90 минут. Также они не понимают, почему из-за одного матча страдает половина города, имеются ввиду перекрытия улиц.
На стадионе
С навигацией на самом стадионе также было не все хорошо. Работу стюардов и волонтеров назвали "отвратительной", они закрывали проходы перед толпой, никому не могли помочь. Другие пожаловались, что их заставляли убирать крышки с бутылок. Далее они их ставили на пол, другие сбивали ногами и напитки растекались по полу.
Курьезный случай произошел с одной ростовчанкой. Она купила билет в сектор А102 на 13 ряд и 10 место. Какого же было ее удивление, когда этого места просто не оказалось, ряд завершился на девятом месте. Эта ситуация у пользователей не вызвала сочувствия и они рассказали, что ее место появится через год или два, когда полностью все доделают.
Одна из болельщиц прислала фото из туалета, где показала, что один рулон туалетной бумаги выдается на две кабинки, он просто лежит между ними.
Еда на стадионе
Еще одна горожанка рассказала о том, что ее заставили сдать маленький флакон духов. Рядом с ней на стадионе сидел дедушка, который достал из спортивной сумки сало, хлеб, огурцы и нож. Другим, по словам фанатов, удавалось проносить семечки и сигареты. Некоторым удалось взять с собой еду, других с ней не пустили. Стоит отметить и цены на еду внутри стадиона. Фанатам крайне не понравилась стоимость хот-дога в вакуумной упаковке за 150 рублей и попкорн за 500 рублей. Граждане, которые считали, что покупать попкорн в кинотеатра дорого, теперь считают по-другому.
Выводы
В целом ситуация выглядит так - те, кто не являются любителями футбола, считают, что стадион построили не в то время и не в том месте. Они уверены, что из-за матчей, на которые посещают по 40 тысяч человек, будет страдать город с населением 1,5 миллиона человек.
При этом стоит учесть, что именно благодаря предстоящему Чемпионату мира по футболу город получил не только стадион, но и дороги, парки, другие объекты, которые будут использоваться горожанами в последующие десятилетия. Возможно, стоит согласится на небольшие неудобства ради всеобщего блага, но и замечания зрителей не должны остаться без внимания организаторов.