Ростовчане составили целый список недочетов "Ростов-Арены"

Сейчас появилась проблема с покупкой билетов на новый стадион. Перед матчем с "Уралом" клуб "Ростов" написал, что из-за большого спроса было куплено много билетов, и в кассах продавались только на места в Skybox и Hospitality (VIP-трибуны). Позже ростовчане пожаловались на невозможность купить билеты на третий тестовый матч. По их словам, выставляли на продажу по 20-30 билетов, после чего касса работала некоторое время и закрывалась. График работы кассы был указан неверно, они открылись раньше, билеты успели приобрести примерно 15 человек, после чего кассы закрылись до 13.00. Далее на продажу выставили 270 билетов, однако купить их смогли люди, которые были в специальном списке. Из-за этого образовались огромные очереди.