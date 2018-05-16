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Спрос на авиаперелеты в Крым упал после открытия моста

16 мая 2018, 13:11
Интерес россиян к авиаперелетам на полуостров Крым упал после открытия моста, сведения предоставил пресс-центр сервиса путешествий Туту.ру.

"Летом 2018 года интерес россиян к авиаперелетам в Крым снизился на 18%", - сказано в сообщении.

Сильнее всего, почти на треть, снизилось количество вылетов из Москвы, при этом стоимость билета из российской столицы на полуостров летом 2018 году снизилась на 6,25 по сравнению с летом 2017-го.

Отмечается, что количество авиаперелетов в Крым из регионов остался практически на прошлогоднем уровне, доля региональных рейсов составляет 8,8% от всех внутренних перелетов.

В 2017 году Симферополь стал самым популярным внутренним направлением у жителей России. Кроме того, россияне часто летали в Сочи и Санкт-Петербург.

Напомним, эксперты прогнозировали огромные пробки в южных регионах России после открытия Крымского моста.

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