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Систему эвакуации машин запустят в Ростове к ЧМ-2018

17 мая 2018, 16:30
Администрация Ростова-на-Дону закупит дополнительные эвакуаторы, которые решат проблему с заторами в городе во время Чемпионата мира по футболу и продолжат работать после этого мероприятия, сообщил RostovGazeta представитель городской администрации.
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ЧМ-2018

"Эвакуаторы необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда клиентских групп по маршрутам следования, а также для решения проблемы городских заторов. Глава администрации Виталий Кушнарев поручил ускорить работу в этом направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что и после проведения чемпионата работа в этом направлении будет продолжена. Машины покупаются новые и работать они будут в постоянном режиме.

Машины, припаркованные вторым и третьим рядом и мешающие проезду общественного транспорта, становятся причиной огромных пробок в городе. В связи с этим решение властей запустить полноценную систему эвакуации выглядит разумно.

Эвакуаторы не только освобождают дороги от машин нарушителей, но и призваны создать максимальные проблемы для их владельцев. Уже имеющийся опыт Ростова и других мегаполисов показывает, что у прошедших через дорогостоящую и неудобную процедуру эвакуации водителей пропадает желание парковаться в неположенном месте.

Постоянно действующая система эвакуаторов совместно с развитием сети парковок и реформированием общественного транспорта должна позволить решить проблему заторов в городе.

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