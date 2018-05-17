Систему эвакуации машин запустят в Ростове к ЧМ-2018

Эвакуаторы не только освобождают дороги от машин нарушителей, но и призваны создать максимальные проблемы для их владельцев. Уже имеющийся опыт Ростова и других мегаполисов показывает, что у прошедших через дорогостоящую и неудобную процедуру эвакуации водителей пропадает желание парковаться в неположенном месте.