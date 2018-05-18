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Posted 18 мая 2018, 09:55

Published 18 мая 2018, 09:55

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Газ отключили ростовчанам, задолжавшим 49 млн руб

18 мая 2018, 09:55
В Ростовской области отключили газоснабжение 1,8 тысячи абонентов за долг в 48,9 миллиона рублей, информирует "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

"Всего газ отключили 1,8 тысячи абонентов. В том числе 279 не имели договоров о техобслуживании и ремонте оборудования", - сказано в публикации.

Отмечается, что общая задолженность составила 48,9 миллиона рублей. Всего с начала года было отключено 2,2 тысячи должников, у 445 клиентов не было договоров.

За четыре месяца сумма долга достигла более 59 миллионов рублей.

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#Экономика#Новости
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