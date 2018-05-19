Ростовчане "обнаружили" огромного рака во время раскопок

В Ростове-на-Дону в последнее время часто проходят раскопки, один из местных жителей опубликовал фото одного из таких мест и при помощи специальной программы добавил огромного рака, снимок появился в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.