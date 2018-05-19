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Ростовчане "обнаружили" огромного рака во время раскопок

19 мая 2018, 21:07
В Ростове-на-Дону в последнее время часто проходят раскопки, один из местных жителей опубликовал фото одного из таких мест и при помощи специальной программы добавил огромного рака, снимок появился в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.

"На улице Станиславского во время раскопок нашли гигантского окаменелого рака. Есть предположения, что такие водились в древние времена", - пошутили ростовчане.

На фотографии показано место очередных раскопок. В самом центре на снимке видно огромного рака, длиной несколько метров.

Пользователи оценили юмор местного жителя и поблагодарили за хорошее настроение. Некоторые не поняли, что это шутка и восприняли фотографию всерьез.

Ранее на пересечении Станиславского и Ворошиловского нашли древнее захоронение с конем и теленком.

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