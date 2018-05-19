Ростовчане "обнаружили" огромного рака во время раскопок

"На улице Станиславского во время раскопок нашли гигантского окаменелого рака. Есть предположения, что такие водились в древние времена", - пошутили ростовчане.
На фотографии показано место очередных раскопок. В самом центре на снимке видно огромного рака, длиной несколько метров.
Пользователи оценили юмор местного жителя и поблагодарили за хорошее настроение. Некоторые не поняли, что это шутка и восприняли фотографию всерьез.
Ранее на пересечении Станиславского и Ворошиловского нашли древнее захоронение с конем и теленком.
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