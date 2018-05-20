Пять человек погибли в ДТП с тремя авто под Ростовом

Posted 20 мая 2018, 10:00
Published 20 мая 2018, 10:00
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Водитель пикапа Toyota Hilux выехал на встречку и столкнулся с "ВАЗ-2101". У первой машины отсоединилось колесо и влетело в Nissan Tiida", - сказано в сообщении.
Отмечается, что погибли четверо мужчин из "ВАЗа" в возрасте 49, 46, 19 и 50 лет. Кроме того, скончался пассажир Toyota, его возраст устанавливается.
В больницу с травмами доставили водителя Toyota. Инцидент случился на дороге Ростов - Волгодонск, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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