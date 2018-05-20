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Posted 20 мая 2018, 10:00

Published 20 мая 2018, 10:00

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Пять человек погибли в ДТП с тремя авто под Ростовом

20 мая 2018, 10:00
В Ростовской области столкнулись две машины, у одной из них вылетело колесо и попало в еще одно авто, пять человек погибли, информирует региональное УМВД.

"Водитель пикапа Toyota Hilux выехал на встречку и столкнулся с "ВАЗ-2101". У первой машины отсоединилось колесо и влетело в Nissan Tiida", - сказано в сообщении.

Отмечается, что погибли четверо мужчин из "ВАЗа" в возрасте 49, 46, 19 и 50 лет. Кроме того, скончался пассажир Toyota, его возраст устанавливается.

В больницу с травмами доставили водителя Toyota. Инцидент случился на дороге Ростов - Волгодонск, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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