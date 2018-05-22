Уникальный посох XIV в нашли на раскопках в Азове

Posted 22 мая 2018, 08:09
Published 22 мая 2018, 08:09
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
"Это первая находка в новом сезоне 2018 года и она с лихвой оправдала ожидания ученых", - сказано в сообщении.
Сюжет объемной резьбы представляет собой борьбу орла и неизвестной длиношеей птицы, которые терзают друг друга. Отмечается, что посох изготовлен высококвалифицированным мастером.
Несколько десятилетий назад в Азове уже находили изображения орла, клюющего плечи другой птицы, но тогда предмет осталась без паспорта.
Находка такого образца прикладного искусства XIV века стало сенсацией для ученых.
Напомним, ранее на раскопках древнего Азака нашли уникальную черепицу.
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