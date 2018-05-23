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Система Tax Free появится в аэропорту Платов в Ростове

23 мая 2018, 17:04
Система Tax Free появится в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, сообщил пресс-центр ЮТУ.

"Система предусматривает компенсацию иностранцам суммы НДС, уплаченную при покупке товаров в случае вывоза последних с территории РФ", - сказано в сообщении.

В настоящее время в Ростове завершают подготовку к введению системы в Платове. В частности, уже продумали наиболее оптимальное размещение сотрудников, которые примут участие в деятельности системы, и перемещение иностранных граждан при подтверждении факта вывоза товаров для возврата НДС.

Отмечается, что подобные системы заработают и в других южных городах. В Сочи система Tax Free уже практически готова к работе, в Волгограде работы находятся на том же этапе, что и в Ростове.

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