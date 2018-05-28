Фонтан из водопровода оставил без воды жителей Каменки в Ростове

Posted 28 мая 2018, 14:48
Published 28 мая 2018, 14:48
Modified 1 октября, 14:58
Updated 1 октября, 14:58
Коммунальный фонтан забил на улице 2-Пятилетки в районе Каменки. Высота водяного столба составила более 2 метров. Вода, лившаяся из люка, затопила двор и дороги на соседних улицах. При этом, по словам очевидцев, в момент прорыва, потоком воды снесло и отбросило в сторону канализационный люк, но никто не пострадал.
Известно, что из-за прорыва водопровода в десятках домов было отключено водоснабжение.
Из сообщений в СМИ известно, что коммунальщики планируют устранить аварию до конца рабочего дня.
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