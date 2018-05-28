Фонтан из водопровода оставил без воды жителей Каменки в Ростове

Коммунальный фонтан забил на улице 2-Пятилетки в районе Каменки. Высота водяного столба составила более 2 метров. Вода, лившаяся из люка, затопила двор и дороги на соседних улицах. При этом, по словам очевидцев, в момент прорыва, потоком воды снесло и отбросило в сторону канализационный люк, но никто не пострадал.