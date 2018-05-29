Алкоголь нельзя будет купить в Ростове в первый день лета

В Ростове, согласно законодательству, 1 июня в День защиты детей в магазинах закроют продажу алкоголя.

Купить алкоголь в магазинах нельзя будет в течение суток, однако реализация будет открыта в заведениях общепита. При этом выносить в собой алкоголь нельзя. Подобный запрет ввели для уменьшения случаев нарушения общественного порядка. Ограничения также действуют в дни проведения других детских праздников. Кроме того, в Ростове запретят продажу алкоголя 27 июня во время выпускного, а на набережной перекроют проезд для машин. р1