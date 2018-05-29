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Posted 29 мая 2018, 14:46

Published 29 мая 2018, 14:46

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Алкоголь нельзя будет купить в Ростове в первый день лета

29 мая 2018, 14:46
В Ростове, согласно законодательству, 1 июня в День защиты детей в магазинах закроют продажу алкоголя.

Купить алкоголь в магазинах нельзя будет в течение суток, однако реализация будет открыта в заведениях общепита. При этом выносить в собой алкоголь нельзя.

Подобный запрет ввели для уменьшения случаев нарушения общественного порядка. Ограничения также действуют в дни проведения других детских праздников.

Кроме того, в Ростове запретят продажу алкоголя 27 июня во время выпускного, а на набережной перекроют проезд для машин.

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