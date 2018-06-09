Индекс потребительских цен в Ростовской области составил 1,6%

Так, с начала года наибольший рост цен отмечен в категории продовольственных товаров — 2,8%. При этом больше всего на донских прилавках подорожали продукты питания — на 2,8%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 23,6%, на яйца — 7,9%, сахар - 4,3%.