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Posted 9 июня 2018, 10:40

Published 9 июня 2018, 10:40

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Индекс потребительских цен в Ростовской области составил 1,6%

9 июня 2018, 10:40
Потребительские цены в январе-апреле 2018 года в Ростовской области выросли на 1,6%, сообщается в отчете регионального правительства, оказавшемся в распоряжении RostovGazeta.

Так, с начала года наибольший рост цен отмечен в категории продовольственных товаров — 2,8%. При этом больше всего на донских прилавках подорожали продукты питания — на 2,8%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 23,6%, на яйца — 7,9%, сахар - 4,3%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,7%. Наибольший рост цен отмечается в категории пиломатериалов, которые подорожали на 4,3%. Средние цены на спички выросли на 3,7%, сигареты — 2,7%.

Стоимость услуг, оказываемых населению, выросла на 1,2%. Значительно выросли в цене санаторно-оздоровительные услуги - на 8,4% и услуги страхования - на 4,4%.

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