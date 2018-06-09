Индекс потребительских цен в Ростовской области составил 1,6%

Posted 9 июня 2018, 10:40
Published 9 июня 2018, 10:40
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Так, с начала года наибольший рост цен отмечен в категории продовольственных товаров — 2,8%. При этом больше всего на донских прилавках подорожали продукты питания — на 2,8%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 23,6%, на яйца — 7,9%, сахар - 4,3%.
Непродовольственные товары подорожали на 0,7%. Наибольший рост цен отмечается в категории пиломатериалов, которые подорожали на 4,3%. Средние цены на спички выросли на 3,7%, сигареты — 2,7%.
Стоимость услуг, оказываемых населению, выросла на 1,2%. Значительно выросли в цене санаторно-оздоровительные услуги - на 8,4% и услуги страхования - на 4,4%.
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