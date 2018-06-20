Суд признал банкротом лишенный лицензии ростовский банк "Кредит Экспресс"

Posted 20 июня 2018, 08:37
Published 20 июня 2018, 08:37
Modified 1 октября, 13:12
Updated 1 октября, 13:12
Кредитная организация была признана банкротом по требованию Центрального Банка Российской Федерации.
В отношении организации было инициировано конкурсное производство, которое продлится один год. В качестве конкурсного управляющего назначено "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Своего представителя АСВ должно представить в течение пяти дней. Отчет о проведении конкурсного производства представят 18 июня 2019 года.
Напомним, что Банк России лишил лицензии на осуществление банковской деятельности КБ "Кредит Экспресс". Причиной послужили многочисленные нарушения законодательства в области отмывания доходов. После проведения обследования финансовой отчетности у кредитной организации была выявлена недостача в размере 510 миллионов рублей.
р2