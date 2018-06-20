Суд признал банкротом лишенный лицензии ростовский банк "Кредит Экспресс"

В отношении организации было инициировано конкурсное производство, которое продлится один год. В качестве конкурсного управляющего назначено "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Своего представителя АСВ должно представить в течение пяти дней. Отчет о проведении конкурсного производства представят 18 июня 2019 года.