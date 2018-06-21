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Posted 21 июня 2018, 09:47

Published 21 июня 2018, 09:47

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Иностранные фанаты помогали убираться на "Ростов-Арене" после матча ЧМ

21 июня 2018, 09:47
В Ростове-на-Дону после очередного матча чемпионата мира по футболу иностранный болельщик помогал убираться на стадионе, сообщили горожане в соцсетях.

"Болельщик сборной Саудовской Аравии после игры остался на трибунах и помогал собирать мусор", - сказано в сообщении.

К публикации добавили видео, на котором показали иностранца, занимающегося уборкой. Местные жители положительно оценили этот поступок и похвалили мужчину.

Во вторник в городе сборная Уругвая обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:0 и вышла из группы. Также из группы удалось выйти и сборной России.

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#Общество#Новости#Видео
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