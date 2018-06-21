Иностранные фанаты помогали убираться на "Ростов-Арене" после матча ЧМ

Posted 21 июня 2018, 09:47
Published 21 июня 2018, 09:47
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
"Болельщик сборной Саудовской Аравии после игры остался на трибунах и помогал собирать мусор", - сказано в сообщении.
К публикации добавили видео, на котором показали иностранца, занимающегося уборкой. Местные жители положительно оценили этот поступок и похвалили мужчину.
Во вторник в городе сборная Уругвая обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:0 и вышла из группы. Также из группы удалось выйти и сборной России.
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