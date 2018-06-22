Мобильный банк: десятки операций не выходя из дома

В настоящее время мобильный банк давно перестал быть просто сервисом удаленного доступа к счету при помощи смартфона, планшета или компьютера. Теперь, не выходя из дома можно не просто следить за состоянием счета, у пользователя всегда есть возможность не только получать уведомления о поступлениях и списаниях с карты, но и совершать десятки банковских операций, такие как оплата мобильного телефона, оплата покупок, переводы между картами.