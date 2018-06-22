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Posted 22 июня 2018, 09:46

Published 22 июня 2018, 09:46

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Мобильный банк: десятки операций не выходя из дома

22 июня 2018, 09:46
Большинство людей сегодня стараются максимально эффективно использовать свое время. Сейчас у каждого человека есть телефон, который давно стал неотъемлемой частью его жизни.

Мы предлагаем совместить приятное с полезным и даем возможность нашим клиентам максимально быстро получать банковские услуги посредством телефона.

В настоящее время мобильный банк давно перестал быть просто сервисом удаленного доступа к счету при помощи смартфона, планшета или компьютера. Теперь, не выходя из дома можно не просто следить за состоянием счета, у пользователя всегда есть возможность не только получать уведомления о поступлениях и списаниях с карты, но и совершать десятки банковских операций, такие как оплата мобильного телефона, оплата покупок, переводы между картами.

Клиенту больше не нужно тратить свое драгоценное время на дорогу, чтобы решить какие-либо вопросы в офисе банка, достаточно просто написать сообщение в приложении "Альфа-Мобайл", и оператор в режиме online решит все необходимые вопросы. Нашим клиентам доступно в мобильном приложении более 45 операций.

У многих резонно возникает вопрос, насколько безопасно пользоваться такой услугой.

Если говорить об "Альфа-Мобайл", то уровень безопасности пользования услугой превышает уровень безопасности подобных систем, так как Java-приложение, устанавливаемое в мобильный телефон, при подключении использует SSL 3.0 (с использованием 128-битного ключа), а также протокол HTTPS (в случае, если в телефоне имеется необходимый сертификат безопасности).

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