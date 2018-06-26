Новое поколение бизнесменов "вырастит" ТПП России

"Участников образовательного проекта "100 надежд бизнеса" отбирали путем жесткого конкурса", - сказано в сообщении.
Отобранные молодые люди уже прошли теоретический курс и практику, превратили имеющиеся у них идеи в первичный план, теперь они совместно с опытными наставниками будут развивать собственные бизнес-идеи.
Проект рассчитан на активных молодых людей, мечтающих открыть собственное дело, но не имеющих понятия, как это сделать. Помощь в этом им окажут опытные наставники, уже имеющие свой успешный бизнес.
"Для того, чтобы вырастить новое поколение российских бизнесменов мы объединили современные технологии и имеющийся опыт. Мы очень долго работали с каждым из участников, искали ниши для нового бизнеса, вырабатывали мотивацию, просчитывали все возможности", - рассказала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.
Первая встреча нового поколения с наставниками прошла в "Экспоцентре". Каждый из преподавателей собрал себе команду, с которой будет заниматься дальше. К сентябрю каждый из участников должен запустить собственное дело, а к Новому году подведут первые итоги.
Отмечается, что пятерку самых успешных проектов проинвестирует ТПП РФ.
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