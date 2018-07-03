Ростовчан призвали присылать проекты фильмов на Bridge of Arts

"Прислать можно проекты полнометражных, короткометражных картин и сериалов. Также принимаются проекты художественных, анимационных и документальных фильмов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заявки принимаются до 1 августа. Эта процедура стала традиционной и каждый год приходит более 100 заявок со всей страны.
В этом году ожидается не менее 150 участников, с ними будут работать несколько составов жюри. Заявки разделят на сценарные и продюсерские.
Напомним, фестиваль в регионе пройдет с 22 по 26 августа.
р1