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Ростовчан призвали присылать проекты фильмов на Bridge of Arts

3 июля 2018, 13:21
В Ростовской области начался прием заявок на питчинг сценарных и продюсерских кинопроектов международного кинофестиваля Bridge of Arts, сообщает правительство региона.

"Прислать можно проекты полнометражных, короткометражных картин и сериалов. Также принимаются проекты художественных, анимационных и документальных фильмов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что заявки принимаются до 1 августа. Эта процедура стала традиционной и каждый год приходит более 100 заявок со всей страны.

В этом году ожидается не менее 150 участников, с ними будут работать несколько составов жюри. Заявки разделят на сценарные и продюсерские.

Напомним, фестиваль в регионе пройдет с 22 по 26 августа.

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