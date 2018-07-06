Новый проект транспортной безопасности запустят в Ростове

"Проект является платформой, созданной на базе разработок в сфере нейротехнологий. Целью является уменьшение влияния человеческого фактора на транспортную безопасность", - сказано в публикации.
Отмечается, что система способна идентифицировать личность водителя и заниматься отслеживанием его поведения. Также она будет хранить сведения о физическом и психоэмоциональном состоянии работника, рассчитывать показатели риска.
Также операторы смогут узнать, если водитель курит или разговаривает по телефону при движении. В случае, если сотрудник уснет за рулем, то об этом сразу же узнает диспетчер.
Кроме того, система способна оценивать техническое состояние транспорта, время обработки данных не превышает двух секунд. Теперь в городе будет запущен пилотный проект.
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