Ростовчане высмеяли игру в обещания за победу России на ЧМ-2018

Очень много местных жителей уверены, что исход матча заранее решен и победит российская сборная. Добавим, что с первой победой России на ЧМ поползли слухи о продажных матчах, они не утихают до сих пор. Одна из девушек заявила, что набьет на пятке татуировку с именем того футболиста, который забьет гол. Она пояснила, что именно эту часть тела ей не жалко для этого.