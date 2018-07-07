Ростовчане высмеяли игру в обещания за победу России на ЧМ-2018

Пользователям предложили продолжить фразу "Если Россия обыграет Хорватию, я обещаю...", к игре присоединились сотни человек. Некоторые пообещали в этом случае дожить до пенсии, другие - сварить борщ, бросить курить, начать бегать по утрам, высыпаться по воскресеньям или похудеть. Именно таких обещаний оказалось очень много.
Скептики заявили, что такого не произойдет и призвали остальных не заниматься ерундой. Были и те, кто решил больше не шутить над качеством игры российских футболистов в случае их победы. Один из пользователей не растерялся и сообщил, что выполнит обещание симпатичной девушки из паблика.
Очень много местных жителей уверены, что исход матча заранее решен и победит российская сборная. Добавим, что с первой победой России на ЧМ поползли слухи о продажных матчах, они не утихают до сих пор. Одна из девушек заявила, что набьет на пятке татуировку с именем того футболиста, который забьет гол. Она пояснила, что именно эту часть тела ей не жалко для этого.
Другой местный житель пошутил, что хочет увидеть здесь обещание чиновника починить дороги. Позже пользователи начали возмущаться на многочисленные обещания девушек сбросить лишний вес и спрашивали, что им мешает это сделать без победы сборной. Были и те, кто заявил, что сильно удивится победе, а некоторые рассказали, что им все равно на футбол.
Часть парней решила выделиться на общем фоне и пообещала, что сделает предложение руки и сердца своим возлюбленным. Удивила всех местная жительница, пообещавшая опубликовать в Интернете фотографию в обнаженном виде. Не менее оригинальной оказалась еще одна горожанка, которая захотела купить бездомному бутылку пива в случае победы.
В целом пользователи с юмором отнеслись к этой игре и никто не стал давать обещаний, которые они собираются выполнять. Сам матч начнется в субботу в 21.00 мск, если Россия победит, то выйдет в полуфинал чемпионата. До этого сборная выиграла три матча и проиграла в одном.