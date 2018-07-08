"Лента" не комментирует историю с попрошайками в Ростове

В супермаркете "Лента" по адресу проспект Аксайский, 2 покупателей 1 июля встретил мужчина с табличкой "Помогите на операцию". Мужчина сидел на стульчике и собирал деньги в картонную коробку. Сотрудник службы безопасности тогда прокомментировал, что попрошайка не нарушает закон, поэтому помешать ему никто не может. Официальный запрос в адрес пресс-службы "Ленты" не дал никаких результатов. Ответа редакция так и не получила.