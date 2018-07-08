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"Лента" не комментирует историю с попрошайками в Ростове

8 июля 2018, 13:36
Пресс-служба сети гипермаркетов "Лента" не ответила на запрос RostovGazeta о попрошайках, которым не запрещено находиться в их магазинах.

В супермаркете "Лента" по адресу проспект Аксайский, 2 покупателей 1 июля встретил мужчина с табличкой "Помогите на операцию". Мужчина сидел на стульчике и собирал деньги в картонную коробку. Сотрудник службы безопасности тогда прокомментировал, что попрошайка не нарушает закон, поэтому помешать ему никто не может. Официальный запрос в адрес пресс-службы "Ленты" не дал никаких результатов. Ответа редакция так и не получила.

В воскресенье "Лента" вновь попала на камеры покупателей. На полке с макаронами горожане сняли на видео грызунов.

"Свои претензии можно прислать на официальную почту гипермаркета", - отметил сотрудник "горячей линии" сети магазинов.

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