Четырех утопающих спасли под Ростовом за выходные

"Один из случаев произошел в районе станицы Вешенская, отдыхающий несколько раз скрывался под водой и самостоятельно доплыть до берега не мог. При помощи катера его удалось спасти", - сказано в публикации.
Второй случай произошел в Ростове, у причала "Юг Руси". Мужчина плавал между сухогрузами. Его подняли на борт катера и доставили на берег. Оказалось, что отдыхающий был пьян. На суше его передали сотрудникам полиции.
Еще двух граждан спасли на реке Дон, они начали тонуть, но спасатели вовремя подоспели. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в запрещенных местах.
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