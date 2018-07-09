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Сбербанк первым реализовал оплату в интернет-магазинах через Google Pay

9 июля 2018, 14:32
Сбербанк первый в России из банков реализовал совместно с корпорацией Google инструмент для оплаты под названием Google Pay, проинформировал пресс-центр Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

По информации председателя Юго-Западного банка Евгения Титова, этот инструмент будет экономить время при совершении покупок. "В современной реальности в приоритет попадают скорость и простота покупок, поэтому банк в первую очередь стремится внедрить технологии, которые позволяют избежать дополнительных действий и совершать покупки за считанные секунды", - добавил Титов.

"При этом Сбербанк стал первым в стране подобным учреждением, реализовавшим эту возможность. Теперь процесс оплаты стал еще проще, покупателю нужно выбрать учетную запись Google, одну из привязанных карт и одобрить операцию", - сказано в публикации.

Воспользоваться сервисом можно во множестве браузеров, в том числе при заходе с телефонов и ПК. Пользователи получили удобный способ оплаты в привычном интерфейсе.

Управляющий директор Google в РФ Дмитрий Кузнецов уточнил, что Google Pay предложила уникальный сервис в этой области. Владельцы магазинов имеют доступ к картам, сохраненным в аккаунтах. Такой подход делает проще жизнь интернет-пользователям и увеличивает конверсию продавцам.

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