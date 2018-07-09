Сбербанк первым реализовал оплату в интернет-магазинах через Google Pay

По информации председателя Юго-Западного банка Евгения Титова, этот инструмент будет экономить время при совершении покупок. "В современной реальности в приоритет попадают скорость и простота покупок, поэтому банк в первую очередь стремится внедрить технологии, которые позволяют избежать дополнительных действий и совершать покупки за считанные секунды", - добавил Титов.