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Ростовчане предлагают судиться с "Левенцовкой" за рекламу с "символом" ЧМ

11 июля 2018, 00:19
Одна из популярных ростовских групп в соцсети "ВКонтакте" разместила фото рекламного щита с изображением болельщика чемпионата мира по футболу Томера Савойи, пользователи предложили подать в суд за эту рекламу.

В Интернете появился снимок, на котором показан рекламный щит с изображением ставшего популярным во время ЧМ Томера. Рядом написано "Левенцовка обалдэнно" и опубликована информация о продаже квартир.

Пользователи в комментариях усомнились, что это законно и предложили подать в суд за то, что изображение человека используют на правах рекламы. Другие написали, что ситуация с иностранцем уже всем давно надоела.

Некоторые горожане заявили, что именно таким образом и работает реклама. Однако местные жители усомнились, что изображенный на щите болельщик в курсе этой ситуации.

Напомним, Томер прибыл в Россию, чтобы снимать видеодневник во время чемпионата. После своего эмоционального высказывания о любви к России он стал самым популярным болельщиком. Теперь во многих городах уже можно купить футболки с его изображением, некоторые граждане сделали татуировки с его фотографией. Также его называют символом ЧМ-2018.

Застройщиком "Левенцовки" в Ростове позиционирует себя АО "Патриот", которое входит в группу компаний "Интеко" и в настоящее время возводит жилой комплекс "5 элемент" и ЖК "Западные Ворота", "Страны мира" в Ростове-на-Дону, жилые комплексы "ЗемлЯнино" и "КудроВО!" в Санкт-Петербурге, а также жилой район в Краснодаре.

По данным Единого реестра застройщиков, группа "Интеко" ежегодно сдает дома с задержкой сроков, в том числе в настоящее время возводится 17 домов с переносом сроков до 18 месяцев.

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