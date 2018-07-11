Ростовчане предлагают судиться с "Левенцовкой" за рекламу с "символом" ЧМ

Напомним, Томер прибыл в Россию, чтобы снимать видеодневник во время чемпионата. После своего эмоционального высказывания о любви к России он стал самым популярным болельщиком. Теперь во многих городах уже можно купить футболки с его изображением, некоторые граждане сделали татуировки с его фотографией. Также его называют символом ЧМ-2018.