Международную банковскую систему обмена данными опробовал Альфа-Банк

"Участниками пилотного проекта стали примерно 40 компаний. В числе российских участников оказался только Альфа-Банк", - сказано в публикации.
Система предполагает совместный доступ финансовых учреждений к документам клиентов, которые нужны в рамках политики KYC. Эти процедуры необходимы для повышения прозрачности проводимых операций и борьбы с мошенничеством.
При открытии счета финансовые учреждения собирают у клиентов пакет документов. Сейчас эти сведения разрознены, но блокчейн уменьшает операционные издержки. Финансово-кредитные организации имеют возможность узнать итоги прошлых проверок, которые организовали другие учреждения. Клиентам также станет удобнее, им не придется дублировать запрашиваемые документы.
Сам сервис создали на платформе Corda, особенностью которой является приватность.Тестирование длилось четыре дня и за этот период было проведено свыше 300 транзакций в 19 государствах. Учреждения просили доступ к тестовым данным клиентов. Последние меняли информацию, и она сразу обновлялась.
Начальник управления международного комплаенса компании Дмитрий Устинский заявил, что подобные решения рассматриваются и в нашей стране, об их необходимости ранее говорил и Центробанк России. Прототипы решений с применением блокчейна учреждение начало создавать два года назад.
р1