Международную банковскую систему обмена данными опробовал Альфа-Банк

Сам сервис создали на платформе Corda, особенностью которой является приватность.Тестирование длилось четыре дня и за этот период было проведено свыше 300 транзакций в 19 государствах. Учреждения просили доступ к тестовым данным клиентов. Последние меняли информацию, и она сразу обновлялась.