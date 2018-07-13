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ВТБ намерен помочь Ростовской области в реализации ряда инвестпрограмм

13 июля 2018, 13:16
Заместитель президента - председатель правления ВТБ Денис Бортников и глава Ростовской области Василий Голубев заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении кредитной организации.

Согласно данному документу, стороны будут взаимодействовать в области социально-экономического развития региона. Речь идет о реализации инвестиционных программ и проектов, затрагивающих, в частности, промышленную отрасль донского региона, сферы ЖКХ, здравоохранения и строительства. Также ВТБ и региональные власти договорились о развитии системы кредитования и внедрении современных банковских технологий.

По словам Дениса Бортникова, на протяжение почти 20 лет ВТБ осуществляет финансирование предприятий Ростовской области различных отраслей - жилищного и коммерческого строительства, горнодобывающей промышленности и металлургии, а также оптово-розничной торговли и сельского хозяйства. "Банк намерен и дальше расширять сферы сотрудничества, увеличивая объем кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе, с использованием программ господдержки", - отметил он.

В свою очередь, глава региона сообщил, что благодаря программе предоставления поручительства для оформления кредитов в сферу предпринимательства Ростовской области уже удалось привлечь 1,95 миллиарда рублей кредитов. "Продолжение партнерства с ВТБ послужит развитию донской экономики", - подчеркнул Василий Голубев.

По итогам первого полугодия 2018 года корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в регионе вырос на 14%, и достиг 80 миллиардов рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 33,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 8%.

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