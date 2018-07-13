ВТБ намерен помочь Ростовской области в реализации ряда инвестпрограмм

По словам Дениса Бортникова, на протяжение почти 20 лет ВТБ осуществляет финансирование предприятий Ростовской области различных отраслей - жилищного и коммерческого строительства, горнодобывающей промышленности и металлургии, а также оптово-розничной торговли и сельского хозяйства. "Банк намерен и дальше расширять сферы сотрудничества, увеличивая объем кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе, с использованием программ господдержки", - отметил он.