Пусть лучше свалка, чем что-то новое – ростовчане протестуют против всего

Желающих выступить против чего-либо в Ростове немало. Начало любой стройки и появление забора вокруг заброшенного участка земли тут же вызывает гнев и возмущение жителей близлежащих домов. Во-первых, почему проект не был согласован с прохожими, которые знали об этом участке задолго до начала строительства и хотели бы, чтобы на этом месте появилось что-то совершенно другое, грандиозное и бесплатное? Во-вторых, здесь же появятся различного рода активисты, которые заявят об исторической, архитектурной и экологической ценности именно этого участка. Никаких документов у этих активистов часто нет, но гнев общественности должен заставить власти защитить последний кусочек девственного леса или дом, мимо которого когда-то проезжал знаменитый писатель.