Пусть лучше свалка, чем что-то новое – ростовчане протестуют против всего

Еще несколько лет назад выход людей на улицу или сбор подписей против чего-либо означал, что людей довели до отчаяния, не оставив возможности решения вопроса по закону. Сегодня же почти каждый день возникает новая проблема, к которой пытаются привлечь внимание общественности.
Одна из причин происходящего - внимание СМИ, которые хватаются за любой малозначительный повод, чтобы сделать из него сенсацию. Другая причина в появлении множества сайтов по созданию петиций, на которых любой желающий может потребовать проголосовать за самые дурацкие идеи и найти единомышленников. Эти же сайты позволяют анонимно проголосовать за любую идею. В последнее время стали появляться подборки самых нелепых петиций, которые не нашли поддержку горожан – вот одна из наших.
Желающих выступить против чего-либо в Ростове немало. Начало любой стройки и появление забора вокруг заброшенного участка земли тут же вызывает гнев и возмущение жителей близлежащих домов. Во-первых, почему проект не был согласован с прохожими, которые знали об этом участке задолго до начала строительства и хотели бы, чтобы на этом месте появилось что-то совершенно другое, грандиозное и бесплатное? Во-вторых, здесь же появятся различного рода активисты, которые заявят об исторической, архитектурной и экологической ценности именно этого участка. Никаких документов у этих активистов часто нет, но гнев общественности должен заставить власти защитить последний кусочек девственного леса или дом, мимо которого когда-то проезжал знаменитый писатель.
Только благодаря таким акциям протеста горожане узнают о многих исторических и заповедных местах, которые до этого момента были никому не нужны и неинтересны. Благодаря этим акциям, эти же места могут остаться заброшенными и продолжить разрушаться дальше, что сейчас и происходит с Парамоновскими складами.
Последний пример – попытка защитить расположенную за старым аэропортом так называемую Александровскую рощу, которую даже местные жители стараются обходить стороной. После публикации сообщений о том, что здесь хотят разбить новый парк и построить современный микрорайон, начались акции с требованием защитить «уникальный лесопитомник».
Но ничего уникального на этой территории давно не осталось. Ее когда-то огородили забором для строительства торгового центра, под который даже был залит фундамент. Сейчас на остатках этой стройки летом играют в лазертаг, а в другие времена года селятся местные бомжи.
«Уже в 90-е годы здесь хотели построить магазин IKEA, но тогда они передумали, и мы вздохнули спокойно, хоть там и остались блоки старой стройки, а теперь новые пришли», - говорят жители, чьи дома выходят прямо на Александровскую рощу.
Стоит отметить, что гулять в районе заброшенной стройки небезопасно, как и по всей роще, особенно вечером. Все давно заросло травой и кустами, нет ни одного места, где бы тебя не настигло полчище насекомых.
В то же время защитники рощи заверяют, что гуляют по заброшенной территории почти каждый день и даже с детьми. По их словам, где-то в лесу можно найти импровизированную детскую площадку, но нам это не удалось. Зато удалось обнаружить множество свалок, которые встречаются на всем протяжении вытоптанных тропинок. Люди, видимо, уже настолько облюбовали это место, что даже мусор складывают оригинально, составляя композиции.
В роще нужно смотреть под ноги: тропы разбиты и замусорены окурками и осколками от разбитых бутылок, шприцами, встречаются поваленные ветки и даже деревья. Мешки с отбросами, притягивающими животных, выкладываются даже на тропах.
Что касается безопасности, то в роще также удалось обнаружить место, где проживают бомжи, у них есть отдельный участок, где они обустроили себе жилище. Повезло, что их в этот раз не оказалось на месте.
Как рассказали местные жители, после того, как аэропорт был перенесен, в это место вернулись птицы, и появилось много новых. Но за время нахождения в роще, кроме стрекоз, комаров и лягушек, других обитателей обнаружить не удалось.
Еще одна особенность – неприятный запах, в некоторых местах почти нечем дышать. Очарования Александровской роще это не придает.
Стоит отметить, что не все жители близлежащих домов выступают против строительства нового парка. Кто-то, наоборот, поддерживает эту идею и называет провокацией все попытки под видом сохранения Александровской рощи помешать строительству нового района.
Летом прошлого года часть ростовчан, выдавшая себя за эко-активистов, выступила даже против строительства фондом «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой новой инклюзивной детской площадки в парке имени Чуковского. Несмотря на протесты граждан, инклюзивный парк появился, и сегодня вызывает восторги всех ростовчан.
"Я надеюсь, что все, кто выступали против появления новой площадки, теперь понимают, что она должна была здесь появиться, и нам необходимо бороться с предрассудками, которые возникли к нам в отношении особенных детей", - рассказала Наталья Водянова на открытии инклюзивного парка.
Можно предположить, что участники протестных акций не всегда хотят слышать доводы противоположной стороны, и зачастую не думают о последствиях и о том, какую пользу то или иное нововведение может принести обществу.