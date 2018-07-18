rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Госдума России поддержала право ЦБ проводить дистанционный контроль банков

18 июля 2018, 18:00
В Государственной думе РФ во втором чтении были приняты поправки к закону "О банках и банковской деятельности", которые дают право Банку России проводить в банках мероприятия, схожие с контрольными закупками, передает портал banki.ru.

При этом регулятор может получить возможность проводить подобные мероприятия посредством системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

В поправках сказано, что ЦБ имеет право на проведение контрольных мероприятий (в том числе осуществляемых дистанционно с помощью информационно-коммуникационных технологий), в процессе которых представители Банка России осуществляют действия по совершению сделки, либо созданию условий для совершения сделки".

Теперь представители регулятора смогут проводить контрольные мероприятия, используя системы онлайн-банкинга или через банкоматы. Причиной для проведения проверки может послужить информация о возможном нанесении ущерба клиентам и вкладчикам банка, а также сведения об угрозе их законным интересам, при нарушении требований законодательства РФ. Решения о мероприятиях должно приниматься председателем Банка России, либо его заместителем.

р2

Материалы по теме
ЦБ заявил о нарушении норматива достаточности базового капитала у АТБ ЦБ РФ начал процедуру ликвидации ростовского "Русского национального банка"
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28