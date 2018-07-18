Госдума России поддержала право ЦБ проводить дистанционный контроль банков

При этом регулятор может получить возможность проводить подобные мероприятия посредством системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
В поправках сказано, что ЦБ имеет право на проведение контрольных мероприятий (в том числе осуществляемых дистанционно с помощью информационно-коммуникационных технологий), в процессе которых представители Банка России осуществляют действия по совершению сделки, либо созданию условий для совершения сделки".
Теперь представители регулятора смогут проводить контрольные мероприятия, используя системы онлайн-банкинга или через банкоматы. Причиной для проведения проверки может послужить информация о возможном нанесении ущерба клиентам и вкладчикам банка, а также сведения об угрозе их законным интересам, при нарушении требований законодательства РФ. Решения о мероприятиях должно приниматься председателем Банка России, либо его заместителем.
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