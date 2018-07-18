Госдума России поддержала право ЦБ проводить дистанционный контроль банков

Теперь представители регулятора смогут проводить контрольные мероприятия, используя системы онлайн-банкинга или через банкоматы. Причиной для проведения проверки может послужить информация о возможном нанесении ущерба клиентам и вкладчикам банка, а также сведения об угрозе их законным интересам, при нарушении требований законодательства РФ. Решения о мероприятиях должно приниматься председателем Банка России, либо его заместителем.