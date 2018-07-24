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Карантин по птичьему гриппу ввели на производственной площадке "Евродона"

24 июля 2018, 14:33
Карантин по птичьему гриппу объявили на территории участка выращивания ООО "Евродон" в Ростовской области, сообщило облправительство.

"Ограничения ввели на участке Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на шестом километре справа от автотрассы Новошахтинск - Майский", - сказано в сообщении.

Карантин ввели из-за обнаружения опасного заболевания на указанной площадке.

Напомним, "Евродон" отказался комментировать информацию об обнаружении птичьего гриппа на предприятии. Вместе с тем, в ЕС запретили ввоз птицы из России из-за неоднократных вспышек заболевания в нескольких регионах, в том числе и на участках донского производителя.

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#Новости#Опасная индейка#Экономика
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