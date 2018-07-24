Карантин по птичьему гриппу ввели на производственной площадке "Евродона"

Напомним, "Евродон" отказался комментировать информацию об обнаружении птичьего гриппа на предприятии. Вместе с тем, в ЕС запретили ввоз птицы из России из-за неоднократных вспышек заболевания в нескольких регионах, в том числе и на участках донского производителя.