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ВЭБ не согласился с оценкой стоимости "Тепличного комбината "Ростовский"

26 июля 2018, 11:55
Внешэкономбанк подал ходатайство в Арбитражный суд Ростовской области о назначении экспертизы оценки рыночной стоимости имущества ООО "Тепличный комбинат "Ростовский", следует из материалов, размещенных в электронной картотеке суда.

Ранее проведенная по поручению конкурсного управляющего экспертиза показала, что стоимость имущества комбината составляет 946,1 миллиона рублей. Оценка была проведена "Центром независимой экспертизы собственности".

По мнению ВЭБ, эксперты уверены, что оценочная стоимость занижена в связи с тем, что не были взяты в расчет некоторые показатели.

Напомним, что конкурсное производство было введено в ООО "Тепличный комбинат "Ростовский" в начале 2017 года. Сумма требований ВЭБ, который выступает как один из крупнейших кредиторов, составляет 3,8 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда – поручительства по кредитам за другие тепличные комплексы УК "Фабрика овощей".

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