ВЭБ не согласился с оценкой стоимости "Тепличного комбината "Ростовский"

Напомним, что конкурсное производство было введено в ООО "Тепличный комбинат "Ростовский" в начале 2017 года. Сумма требований ВЭБ, который выступает как один из крупнейших кредиторов, составляет 3,8 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда – поручительства по кредитам за другие тепличные комплексы УК "Фабрика овощей".