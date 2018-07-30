Путин подписал внесенный депутатами Ростовской области закон о взносах на капремонт

Документ позволяет расширить список льготников региональным властям. В частности, полностью компенсируют расходы на капремонт лицам, переступившим 80-летний рубеж, и лицам старше 80 лет, проживающих в семьях, состоящих из пенсионеров или имеющих в составе неработающих инвалидов I и II групп.