Путин подписал внесенный депутатами Ростовской области закон о взносах на капремонт

Поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным.
Документ позволяет расширить список льготников региональным властям. В частности, полностью компенсируют расходы на капремонт лицам, переступившим 80-летний рубеж, и лицам старше 80 лет, проживающих в семьях, состоящих из пенсионеров или имеющих в составе неработающих инвалидов I и II групп.
Пенсионеры от 70 лет будут получать компенсацией половину внесенных на капремонт средств.
Напомним, ранее с инициативой изменить федеральное законодательство выступили депутаты Ростовской области. Поправки, допускающие получение компенсации и пенсионерами, и проживающими в их семьях инвалидами, призваны восстановить социальную справедливость.
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