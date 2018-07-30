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Путин подписал внесенный депутатами Ростовской области закон о взносах на капремонт

30 июля 2018, 10:24
Семьи с инвалидами и некоторые категории пенсионеров России получили освобождение от взносов на капремонт после внесения поправок в федеральный закон, сам документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным.

Документ позволяет расширить список льготников региональным властям. В частности, полностью компенсируют расходы на капремонт лицам, переступившим 80-летний рубеж, и лицам старше 80 лет, проживающих в семьях, состоящих из пенсионеров или имеющих в составе неработающих инвалидов I и II групп.

Пенсионеры от 70 лет будут получать компенсацией половину внесенных на капремонт средств.

Напомним, ранее с инициативой изменить федеральное законодательство выступили депутаты Ростовской области. Поправки, допускающие получение компенсации и пенсионерами, и проживающими в их семьях инвалидами, призваны восстановить социальную справедливость.

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