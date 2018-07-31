Ростовские бизнесмены пересаживаются на бизнес-джеты

"Перелеты совершаются два-три раза в месяц, например, сейчас у нас улетел вертолет в Сочи и отсутствует уже более пяти дней. Когда он вернется, знают только пилот и пассажиры", - говорит представитель аэроклуба. По ее словам, самолетов сейчас нет, и перевозят людей на вертолете Ми-2, который они заказывали у ростовского производителя.