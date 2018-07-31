Ростовские бизнесмены пересаживаются на бизнес-джеты

"Сейчас есть тенденция увеличения количества рейсов деловой авиации. Так, на сегодняшний день в Платове средний показатель ежемесячных авиаперевозок в категории "бизнес-авиация" составляет 55 оборотных рейсов", - рассказала представитель департамента стратегических коммуникаций международного аэропорта Платов Галина Алексеева.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уверен, что бизнес-авиация является индикатором того, "как ощущает себя бизнес в той или иной стране".
"У нас с 2014 по 2016 год количество перелетов, по данным ассоциации, сократилось почти на четверть. В 2017 году начался рост", - приводит слова Катырина программа "Бизнес-вектор".
Рынок услуг деловой авиации в России в целом оценивают в 35 миллиардов рублей. Такова стоимость 21 тысячи рейсов, совершенных частными и корпоративными самолетами в 2017 году. Большая часть этих рейсов приходится на Москву.
Цена вопроса
Как выяснили корреспонденты RostovGazeta, в Ростовской области оказалось не так легко найти компании, специализирующиеся на бизнес-перелетах. В Интернете удалось обнаружить только аэроклуб "Доступное небо", где сообщили, что не знают о том, сколько еще подобных компаний существует в Ростовской области.
По словам представителя аэроклуба, спросом пользуются бизнес-перелеты внутри России: в Краснодар, Ялту, Сочи, а запросов на заграницу не поступает.
"Перелеты совершаются два-три раза в месяц, например, сейчас у нас улетел вертолет в Сочи и отсутствует уже более пяти дней. Когда он вернется, знают только пилот и пассажиры", - говорит представитель аэроклуба. По ее словам, самолетов сейчас нет, и перевозят людей на вертолете Ми-2, который они заказывали у ростовского производителя.
"На борту шесть посадочных мест, и один час полета стоит 70 тысяч рублей. Конечно, маршрут мы рассчитываем при помощи нашего пилота, но ориентируемся все же на эту сумму", - сообщила собеседница агентству.
Как рассказали в аэроклубе, процедура брони простая, нужно лишь заполнить заявку на рейс, подписать необходимые документы и оплатить судно. При этом планировать перелет за месяц-другой вовсе необязательно. Так, например, по словам представителя, были случаи, когда поездка планировалась за два часа.
"Питание по желанию, но обычно этого не требуется, так как перелеты проходят быстро", - сообщил сотрудник.
Цены на перелеты самолетом бизнес-авиации значительно выше.
Стоимость перелета, в первую очередь, зависит от класса воздушного судна. Час в воздухе на легком джете стоит три-четыре тысячи евро. Средний класс обойдется в пять-шесть тысяч евро. Более тяжелые самолеты стоят от десяти тысяч евро в час. Большая часть этих денег уходит на техобслуживание. 30% - это услуги аэропорта: стоянка, заправка топливом, еда на борт. Пятую часть съедает экипаж.
Авиатехника из-за границы
"Мы всю практически авиационную технику для бизнес-авиации закупаем за рубежом. Так, 80% парка российской деловой авиации - иностранного производства, из них пятая часть - российские самолеты с бизнес-салоном. Пошлины у нас ввозные на популярные авиалайнеры порядка 20%. Если еще НДС добавить, то можно считать, что заградительные пошлины.", - рассказывает Катырин.
По словам Алексеевой, в Платове совершаются бизнес-перелеты на разной технике, но вся она иностранного производства.
"Частные рейсы обслуживают воздушные суда практически всех типов: от вертолетов до крупных бизнес-джетов массой до 45 тонн и наиболее часто встречающиеся: Embraer, Cessna, Gulfstream, Challenger", - сообщила Алексеева.
Стоимость одного перелета в международном аэропорту Платов уточнять не стали. По словам Катырина, российские бизнесмены начинают присматриваться к самолетам отечественной сборки, которые в текущих рыночных условиях не уступают зарубежным.
Катырин уверен, что если нет спроса, то и рынок будет находиться в вялотекущем состоянии.
"Но как только начнется более активное давление снизу, что нужны лайнеры, что нужны более активно перелеты, нужны ускоренные процедуры, чтобы получать различные разрешения, регистрировать, так начнут более активно работать разные ассоциации и так далее", - говорит Катырин.