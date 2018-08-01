Упразднение традиционного образования обсудили на острове Русский

При этом отмечается, что специалист будущего не нуждается в каких-либо фундаментальных знаниях, ему достаточно владеть иностранным языком, редакторами и культурой поведения. То, что такой подход может привести к возведению высшего образования в рамки привилегии избранных, никого не смущает.