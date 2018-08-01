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Упразднение традиционного образования обсудили на острове Русский

1 августа 2018, 16:28
Отказом от привычной схемы получения образования может закончиться эксперимент "Остров 10-21" на острове Русский, сообщили "Новые известия".

"Экспериментальная программа представляет собой интенсив, основанный на отказе от привычных принципов получения образования", - сказано в публикации.

На "Острове" уже сейчас не увидишь элементов обычного университетского образования, что, по мнению авторов проекта, в разы увеличивает эффективность образовательного процесса.

При этом отмечается, что специалист будущего не нуждается в каких-либо фундаментальных знаниях, ему достаточно владеть иностранным языком, редакторами и культурой поведения. То, что такой подход может привести к возведению высшего образования в рамки привилегии избранных, никого не смущает.

Отмечается, что программа реализуется на острове Русский Университетом национальной технологической инициативы.

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