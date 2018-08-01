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Услуга CarSharing может появиться в Ростове

1 августа 2018, 15:03
Услуга по аренде автомобилей может появиться в Ростове-на-Дону, сведения опубликовала городская администрация.

"В случае удачной реализации проекта CarSharing в донской столице, у жителей и гостей города появится возможность взять на прокат автомобиль и оставить его в любом районе Ростова", - сказано в публикации.

В начале планируют предоставить 50 автомобилей, заниматься проектом будет компания "Делимобиль". Организация ответственно подходит к своим обязанностям и тщательно следит за тем, чтобы клиентам было комфортно. После каждой поездки все автомобили проверяют, моют и убирают.

Клиенты "Делимобиля" пользуются рядом специальных предложений, среди которых бесплатная парковка и карты для заправки топливом на АЗС-партнерах.

Подобная услуга уже хорошо зарекомендовала себя во многих российских городах, включая обе столицы и соседний Краснодар.

Возможность реализации проекта и перспективы направления обсудили на прошедшем в Ростове совещании заместитель главы администрации по транспорту Евгений Лебедев и гендиректор "Делимобиля" Леонид Сысоев.

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