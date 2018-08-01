Услуга CarSharing может появиться в Ростове

В начале планируют предоставить 50 автомобилей, заниматься проектом будет компания "Делимобиль". Организация ответственно подходит к своим обязанностям и тщательно следит за тем, чтобы клиентам было комфортно. После каждой поездки все автомобили проверяют, моют и убирают.