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В Ростове мужчину зарезали горлышком от бутылки

1 августа 2018, 15:37
В Ростове-на-Дону арестовали местного жителя, который горлышком от бутылки убил мужчину, сообщили в региональном УСКР.

"В понедельник на проспекте Коммунистическом 50-летний мужчина проводил время с незнакомцем. Они поссорились, после чего последний разбил бутылку о бордюр и ударил горлышком в шею собеседника", - сказано в публикации.

Отмечается, что нападавший скрылся, потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемого удалось задержать, им оказался 29-летний мужчина. Ранее он несколько раз был судим за имущественные преступления.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Максимальное наказание по делу составляет 15 лет колонии.

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