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Запрет на сжигание сухой травы привел к снижению плодородия почв в Ростовской области

2 августа 2018, 12:51
Запрет на сжигание сухой растительности привел к ухудшению качества сельскохозяйственных земель Ростовской области, сообщил региональный референтный центр Россельхознадзора.

"По действующим правилам, растительные остатки после уборки сельскохозяйственных культур сжигать нельзя, в итоге земля не получает органики, из-за чего заметно снижается плодородие почв", - сказано в сообщении.

Кроме того, на полях, на которых сохраняются растительные остатки при минимальной технологии обработки земли, ухудшается фитосанитарный фон за счет увеличения числа вредителей и сорняков. Использование средств защиты увеличивает пестицидную нагрузку, что ведет к загрязнению почв.

Решением может стать использование микробиологических препаратов на основе штаммов бактерий и грибов, производимых в России.

Отмечается, что в регионе решили подходить к каждому случаю индивидуально и выбирать наиболее оптимальный способ уничтожения растительных остатков для каждого поля.

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#Новости#Экономика
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