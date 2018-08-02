Запрет на сжигание сухой травы привел к снижению плодородия почв в Ростовской области

"По действующим правилам, растительные остатки после уборки сельскохозяйственных культур сжигать нельзя, в итоге земля не получает органики, из-за чего заметно снижается плодородие почв", - сказано в сообщении.
Кроме того, на полях, на которых сохраняются растительные остатки при минимальной технологии обработки земли, ухудшается фитосанитарный фон за счет увеличения числа вредителей и сорняков. Использование средств защиты увеличивает пестицидную нагрузку, что ведет к загрязнению почв.
Решением может стать использование микробиологических препаратов на основе штаммов бактерий и грибов, производимых в России.
Отмечается, что в регионе решили подходить к каждому случаю индивидуально и выбирать наиболее оптимальный способ уничтожения растительных остатков для каждого поля.
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