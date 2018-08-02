Запрет на сжигание сухой травы привел к снижению плодородия почв в Ростовской области

Кроме того, на полях, на которых сохраняются растительные остатки при минимальной технологии обработки земли, ухудшается фитосанитарный фон за счет увеличения числа вредителей и сорняков. Использование средств защиты увеличивает пестицидную нагрузку, что ведет к загрязнению почв.