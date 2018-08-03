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Отравитель таллием из Таганрога просидит под домашним арестом еще месяц

3 августа 2018, 12:10
Домашний арест в отношении подозреваемого в отравлении таллием сотрудников ТАНТК имени Г. М. Бериева Владислава Шульги Таганрогский городской суд продлил на месяц, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы суда.

Разбирательство в деле с массовым отравлением таллием на заводе ведется с конца прошлого года. Больше 40 человек пострадали, у людей выпали волосы, они проходят лечение в Москве. Однако придать огласке это ЧП удалось лишь после того, как в социальных сетях было опубликовано видео самих пострадавших, которые требовали открытого расследования. Тогда в преступлении сознался Владислав Шульга, которого допросили за мелкое хулиганство. А еще через месяц подозреваемый отказался от своих слов. Руководство завода настаивает на бытовой версии произошедшего.

"Домашний арест в отношении Владислава Шульги продлен до 6 сентября", - отметили в суде.

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