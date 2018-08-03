Россельхознадзор подал в суд на "Ашан" из-за обнаруженных нарушений

Согласно документам, управление потребовало привлечь к административной ответственности "Ашан", который располагается в городе Мытищи Московской области. По мнению управления, компания нарушила требования технических регламентов.
Максимальный штраф на юридических лиц достигает 300 тысяч рублей. Заявление было принято к производству. Заседание по делу состоится 22 августа в Ростове на улице Станиславского, 8А.
Ранее суд оставил в силе решение о наложении штрафа в сумме 300 тысяч рублей на сеть магазинов "Ашан", вынесенное Роспотребнадзором. В прошлом году были обнаружены бактерии группы кишечной палочки в нескольких салатах из гипермаркетов "Ашан-Сити Горизонт" и "Ашан Мега-Маг", расположенных в Ростове.
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